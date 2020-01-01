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طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

السبت 25 يناير 2020 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة


غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، موقعين للمقاومة غربي مدينة خانيونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وبحسب مصادر محلية فإن طائرات الاحتلال الاسرائيلي  قصفت محررة حطين قرب موقع فجر التابع للمقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بعدد من الصواريخ، كما استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية موقع "الخيل" التابع للمقاومة  في منطقة معن بخانيونس جنوب قطاع غزة.

أشارت المصادر الى سماع فيما دوي انفجار آخر في المنطقة دون أن يبلغ عن اصابات حتى اللحظة.

وزعمت القناة 13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة رداً على استمرار إطلاق البالونات.

وعثرت الشرطة الإسرائيلية، السبت، على بالونات متفجرة مرتبطة  بـ"رأس متفجرة لقذيفة آر.بي.جي"، في مناطق مختلفة في النقب.

وخلال الأسابيع الماضية أطلق عدد من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الواقعة في نطاق ما يسمى بـ"غلاف غزة"، المتاخم للسياج الأمني الفاصل شرق القطاع.

يتبع...

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