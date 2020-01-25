الحديث حول صفقة القرن كثر.. أبو مرزوق يناشد الرئيس عباس بدعوة الكل الوطني للقاء بالقاهرة

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ناشد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، الرئيس محمود عباس، بدعوة الكل الوطني للقاء في القاهرة، للتوافق حول برنامج إنقاذ وطني.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم السبت: كثر الحديث حول صفقة القرن، وتسريبات حول تغيير في مواقف بعض الدول، وتهديدات تستهدف قضيتنا الوطنية، مع انشغال بعضنا ببعض، مما يعرض مستقبلنا للخطر، هذا يستوجب مراجعة لمواقفنا حماية لمستقبلنا".

كثر الحديث حول صفقة القرن، وتسريبات حول تغييرفي مواقف بعض الدول، وتهديدات تستهدف قضيتنا الوطنية، مع إنشغال بعضنا ببعض مما يعرض مستقبلنا للخطر، وهذا يستوجب مراجعة لمواقفنا حمايةلمستقبلنا فلذا أناشد الرئيس أبومازن بدعوة الكل الوطني للقاء في القاهرة، للتوافق حول برنامج إنقاذ وطني. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) January 25, 2020

وأضاف "أناشد الرئيس أبو مازن بدعوة الكل الوطني للقاء في القاهرة، للتوافق حول برنامج إنقاذ وطني".