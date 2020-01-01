غانتس يلبي دعوة ترامب: "صفقة القرن" حجر أساس لأي تسوية وعلامة فارقة لحل الصراع

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، مساء اليوم السبت، أنه سيشارك إلى جانب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في المشاورات التي يجريها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل في البيت الأبيض بشأن "صفقة القرن".

وجاء إعلان غانتس غداة تقديرات لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس تحالف "كاحول لافان"، سيرفض الدعوة وسيقاطع المشاورات في البيض الأبيض بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط. وعزت ذلك إلى ترجيحات بأن ترامب أراد من هذه المشاورات تقديم الدعم لنتنياهو عشية انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وذكر غانتس في تصريحات له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم السبت في تل أبيب، أنه سيسافر إلى واشنطن وسيلتقي الرئيس الأميركي يوم الإثنين، أي قبل الموعد المحدد بشأن مشاورات "صفقة القرن" المشتركة للإسرائيليين مع ترامب وطاقمه يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت غانتس إلى أنه سلتقي ترامب وسيعود إلى البلاد مباشرة للمشاركة في مداولات الهيئة العامة للكنيست بشأن حصانة نتنياهو الذي يواجه لوائح اتهام بملفات فساد.

غانتس: صفقة القرن حجر الأساس لأي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين

وأشاد غانتس في كلمته في خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأوضح أنها جوهرية وبمثابة حجر أساس، مؤكدا على ضرورة إجراء تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وقال غانتس في خطابه إن "الولايات المتحدة هي الصديق الحقيقي لدولة إسرائيل ومواطنيها. تحالفنا القديم قائم على نفس القيم والمصالح المشتركة. الرئيس ترامب صديق حقيقي لإسرائيل، ولمواطني إسرائيل ويهود الولايات المتحدة".

وأضاف: "في الأشهر الماضية، عقدت سلسلة من الاجتماعات والمحادثات بشأن صفقة القرن مع طاقم الرئيس ترامب، وكبار مسؤولي البيت الأبيض وصديقي السفير ديفيد فريدمان. أنا أقدر وأثمن استعدادهم غير العادي للوقوف إلى جانب إسرائيل ومراعاة مصالحها الأمنية طويلة الأمد".

وتحدث عن موقفه من خطة الرئيس الأميركي، قائلا " صفقة القرن التي أعدها الرئيس ترامب ستسجل على أنها علامة فارقة تحدد كيف يمكن للأطراف المختلفة في حل الصراع في الشرق الأوسط وتحويلها إلى اتفاق إقليمي وتاريخي".

وأضاف غانتس أن "الخطة التي كان نتنياهو شريكا فيها، ستواصل في إحداث نقاشات وانقسامات داخلية كبيرة ومؤلمة بيننا، لكنني أتعهد بتقليل الخلاف إلى الحد الأدنى".

كما تعهد غانتس بأنه سيعمل على جعل الخطوط العريضة "أساسا للتقدم نحو تسوية متفق عليها مع الفلسطينيين ودول المنطقة، مع مواصلة الشراكة الإستراتيجية مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة".

نتنياهو عن "صفقة القرن": فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها

من جانبه وبالتزامن مع المؤتمر الصحافي لغانتس، أختار نتنياهو بث كلمة مصورة رحب من خلالها بدعوة الرئيس الأميركي للمشاورات بشأن "صفقة القرن"، قائلا إنه "لأول مرة في التاريخ يوجد فرصة من هذا القبيل، ويجب عدم تفويتها".

وأضاف "اليوم، لدينا أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، لذلك لدينا أكبر فرصة على الإطلاق. منذ ثلاث سنوات، كنت أتحدث مع الرئيس ترامب وفريقه حول أهم احتياجاتنا الأمنية والوطنية التي يجب تضمينها في أي تسوية سياسية".

وتابع نتنياهو "لقد وجدت أذنا صاغية في البيت الأبيض لهذه الاحتياجات. لذلك، آمل أن نقف أمام لحظة تاريخية في تاريخ بلدنا. سأذهب إلى واشنطن بإحساس بالمهمة العظيمة والمسؤولية الكبيرة والفرصة العظيمة التي لن تتكرر لتأمين مستقبل إسرائيل".