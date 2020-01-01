عزام: قرارات ترامب بحق الفلسطينيين عبيثة لن تثنينا عن الدفاع عن القدس

غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، أن صفقة القرن التي سيعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تمر ولن يوافق عليها فلسطيني واحد.

وقال عزام في كلمة له بفعالية "القدس لنا وسنحميها بدمائنا"، إن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبثية لا معنى لها، مشددًا أنها لن تخيف الشعب الفلسطيني ولن تثنيه عن مواصلة الطريق للدفاع عن فلسطين والقدس.

وأضاف: لن نستسلم رغم اختلاف موازين القوى، هذا الواقع مؤقت وستتغير هذه الموازين لصالحنا له

وأشار إلى أن بعض العرب يريد أن يحرف البوصلة عن العدو الحقيقي وخلق عدو جديد لهم، مطالبًا الدول العربية بإعادة برامجهم وترتيب أولوياتهم لتعود فلسطين في قلب هذه البرامج.

وتابع عزام: "لا يجوز لاحد في هذا العالم ان يزعم ان الامور تسير على ما يرام ما دامت القدس محتلة، وهم واهمون إن ظنوا انهم قادرون على إعطاء القدس لأحد غير المسلمين الذين فتحوها وحرروها وقدموا الدماء والأرواح لأجلها.

كما شدد أن المسجد الأقصى لن يكون هيكلا للاحتلال والقدس لن تكون أورشليم وستعود إلى أهلها.