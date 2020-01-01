اعتقال "إبليس" بشوارع السعودية وجدل على "مواقع التواصل" (شاهد)

وكالات

أعلنت صفحة "موجز الأخبار" السعودية الموثقة عبر موقع "تويتر"، أن الأجهزة الأمنية في المملكة اعتقلت رجلا يطلق على نفسه اسم "إبليس"، وقالت إن "عنده قضية عقوق والدين بعد"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.



وأثار الرجل السعودي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره فيديوهات تظهر استماعه للأغاني وتحويل ملامحه بشكل غريب، عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو على هيئة "شيطان".





رغم القبض عليه لكن يحسب لابليس إحياء الأغنية المظلومة "ياسيدي يا مظلوم" لمطرب الشباب علي عبدالكريم .. وهذي ميزة ابليس دايم اختياراته حلوة

pic.twitter.com/yuiiasQLob — Dimjah™ (@Dmoojah) ٢٣ يناير ٢٠٢٠

ولم تعلق السلطات الرسمية على الموضوع، إلا أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا وسما بعنوان #أطلقوا_سراح_إبليس.