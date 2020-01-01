وزارة الصحة الإسرائيلية تحذر المواطنين بتجنب السفر الى الصين

القدس المحتلة / سما /

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين بعد تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وقالت الوزارة إنها "على تواصل مع جميع الهيئات الدولية والمهنية، وسيتم تحديث الجمهور بالتطورات".

وأغلقت السلطات الصينية، الجمعة، أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت حصيلته مجدداً عقب امتناع منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ صحية دولية.

وارتفع عدد الوفيّات جرّاء الوباء الفيروسي في الصين إلى 26 شخصاً من أصل 830 إصابة، بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في كانون الأول/ديسمبر في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة ووهان في وسط الصين.

وعقب اجتماع امتدّ على يومين في مقرّها في جنيف، أقرّت منظمة الصحة العالمية الخميس بوجود "حالة طوارئ في الصين" لكنها اعتبرت أنه "من المبكر جداً" التحدّث عن "حالة طوارئ صحية عالمية".

وقال رئيس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ديدييه حسين "لقد أدركنا أن الاجراءات المتخذة في مدينة ووهان نجمت عن مبادرة هذه المدينة وليس عن تطوّر الوباء".

وتؤكد المنظمة أن لا دليل حتى الآن على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين مضيفةً "يبدو أنّ الأمر يقتصر حتى الآن على مجموعات أسرية وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية".

ولا تطلب المنظمة فرض قيود على السفر إنما إخضاع المسافرين إلى فحوص في المطارات. وتطالب أيضاً "كل الدول" بوضع إجراءات للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس الذي لا يوجد حالياً علاج له أو لقاح للوقاية منه.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الصين بدأت الجمعة ببناء مستشفى مخصص لاستقبال ألف مصاب بالفيروس في غضون عشرة أيام. وأظهرت مشاهد نشرها التلفزيون، العشرات من آلات البناء تحضّر الأرض التي سيُبنى عليها المستشفى في ووهان. ويُفترض أن تُختتم أعمال البناء في وقت قياسي وسيفتح المستشفى الذي سيشغل 25 ألف متر مربع، أبوابه في الثالث من شباط/فبراير، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.