  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

الجمعة 24 يناير 2020 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بعد أدائهم صلاة الفجر اليوم الجمعة، في الوقت الذي كان فيه المستوطنون يحرقون مسجداً جنوب القدس المحتلة.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن تلك الجرائم والانتهاكات هي امتداد لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها.

وناشدت اللجنة، المؤسسات الدولية ذات الصلة والمدافعين عن حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الانتهاكات الموجهة ضد دور العبادة والمصلين الذين يُمنعون من تأدية صلواتهم وعباداتهم بحرية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

#المسجد الاقصى #القدس #الاحتلال #الاعتداءات الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

هذه هي الفتاة التي أرسل ابن سلمان صورتها لبيزوس (صور)

فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"

فيديو : كاهن فرعوني ينطق بعد 3 آلاف سنة من تحنيطه

المنخفض الجوي مستمر ...وأجواء شديدة البرودة

معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

فيديو: مشهد لا يصدق.. تسقط من الطابق التاسع لكنها تنهض وتمضي في حال سبيلها!

ابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة في قطاع غزة العالقة

نتنياهو وغانتس

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

الرئيس وترامب

ردا على ترامب.. الرئاسة: لم يجر أي حديث مع الإدارة الأميركية حول ما تسمى بـ"صفقة القرن"

القسام

"يديعوت": قدرات حماس العسكرية تطورت في مجال الأنفاق.. وعقبتان كانتا تشغلان المؤسسة الأمنية!

524480C

شاهد الفيديو : موقف طريف من بوتين مع رجل امن فلسطيني