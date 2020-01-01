"الرئاسية لشؤون الكنائس" تدين اعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، مساء اليوم الجمعة، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بعد أدائهم صلاة الفجر اليوم الجمعة، في الوقت الذي كان فيه المستوطنون يحرقون مسجداً جنوب القدس المحتلة.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن تلك الجرائم والانتهاكات هي امتداد لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها.

وناشدت اللجنة، المؤسسات الدولية ذات الصلة والمدافعين عن حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الانتهاكات الموجهة ضد دور العبادة والمصلين الذين يُمنعون من تأدية صلواتهم وعباداتهم بحرية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.