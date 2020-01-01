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هذه هي الفتاة التي أرسل ابن سلمان صورتها لبيزوس (صور)

الجمعة 24 يناير 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذه هي الفتاة التي أرسل ابن سلمان صورتها لبيزوس (صور)


وكالات

أثارت الصورة التي كشفت مجلة "ماذاربورد" الإلكترونية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أرسلها عبر تطبيق "واتساب" إلى الملياردير جيف بيزوس، تساؤلات حول هوية صاحبة الصورة، والتي تظهر بملامح أصغر سنا من "عشيقته السرية"، الإعلامية لورين سانشيز.

وفي البحث عن الصورة، تبين أنها تعود لعارضة الأزياء الروسية، فيكا ليفينا، وهي من مواليد روسيا، عام 1993، لكنها مقيمة في الولايات المتحدة، وتعمل مع كبار دور عرض الأزياء والموضة في نيويورك.


ولا يعرف السبب وراء اختيار ابن سلمان، لصورة العارضة الروسية الشهيرة.

واعتبرت المجلة أن الرسالة، المؤرخة بـ8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تعد اعترافا ضمنيا من ابن سلمان باختراقه هاتف بيزوس، وتهديدا بـ"فضح" علاقته بالممثلة والإعلامية لورين سانشيز.

وأرفق ابن سلمان برسالته "مزحة"، قال فيها إن "مجادلة النساء تشبه قراءة اتفاقية ترخيص البرامج الحاسوبية… في نهاية المطاف، كل ما تفعله هو أنك تتجاهل قراءة بنود الاتفاقية وتضغط على زر موافق".

وحصلت المجلة على الصورة من نتائج تحقيق خاص أجرته مؤسسة "أف تي آي" بشأن اتهام الأمير السعودي باختراق هاتف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" العملاقة.

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