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هيئة الأسرى: قوّات القمع تقتحم غرف الأسرى في "عسقلان" وتنقلهم إلى القسم (3)

الخميس 23 يناير 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: قوّات القمع تقتحم غرف الأسرى في "عسقلان" وتنقلهم إلى القسم (3)


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوّات قمع السّجون اقتحمت غرف الأسرى في سجن "عسقلان"، مساء اليوم الخميس، ونقلتهم من القسم (4) إلى القسم (3) بعد قمعهم، ولم تسمح لهم باصحطاب حاجياتهم وأغراضهم الشّخصية.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من وتيرة الاقتحامات العنيفة لغرف الأسرى خلال العام 2019، وحتّى بداية العام 2020، بادّعاء إجراء التفتيشات، وكان آخرها الاقتحامات المتكرّرة التي نفّذتها قوّات القمع المدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية، لسجن "ريمون"، والتي تبعها نقل نحو (100) أسير إلى "نفحه"، مجرّدين من أغراضهم الشخصية، ونقل ممثليهم من الهيئة التنظيمية إلى التحقيق والعزل الانفرادي وتوزيعهم على عدّة سجون.

ويقبع في سجن "عسقلان" نحو (50) أسيراً.

#هيئة الأسرى #اسرى #سجون الاحتلال #عسقلان

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