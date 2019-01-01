  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو بكر: حكومة الاحتلال ما زالت تلاحق القاصرين بشكل ممنهج

الخميس 23 يناير 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: حكومة الاحتلال ما زالت تلاحق القاصرين بشكل ممنهج


الخليل / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تلاحق الأطفال القاصرين بشكل ممنهج وهمجي، حيث اعتقلت خلال العام 2019 ما يزيد عن 889 طفلاً قاصراً، وأن 90% من الأطفال تقدّموا بشكاوى عن تعرضهم لنوع أو أكثر من أنواع التعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم، ومحاكمتهم بطريقة جائرة، فضلا عما يتعرضون له حاليا من عمليات قمع ونقل إلى سجن الدامون بعيدا عن ممثليهم من الأسرى البالغين.

جاء ذلك خلال زيارته الأسير المحرر علي سلهب من محافظة الخليل، والذي تحرر بعد اعتقال دام 18 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر علي قيسية من مدينة الظاهرية بعد اعتقال دام 17 عاما، الأسير المحرر علاء دنديس من مدينة الخليل.

وأضاف أن "اسرائيل تقوم بممارسات عنصرية ومتطرفة بحق الأسرى الفلسطينيين الأطفال، بصورة تخالف اتفاقية حقوق الطفل العالمية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأن على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل فوري وعاجل لوقف تلك الجريمة، في ظل الاستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون وقواتها القمعية".

#الخليل #حكومة الاحتلال #قاصرين #هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

"التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الاحتلال: حماس وافقت على وقف اطلاق البالونات الحارقة بطلب مصري

اسرائيل تعتذر للرئيس الفرنسي

الكشف عن تدخل ترامب للإفراج عن تركية اعتقلت في إسرائيل

أجواء شديدة البرودة صباحاً، ومنخفض جوي في ساعات الليل

قلقٌ إسرائيليٌّ عارِمٌ من تصعيدٍ أمنيٍّ خطيرٍ بالضفّة الغربيّة

مسؤول عسكري إسرائيلي يهدد : سنرد بقوة إن لم يتوقف إطلاق البالونات من غزة

الأخبار الرئيسية

"صفقة القرن": فرض السيادة على مستوطنات الضفة.. و4 شروط تعجيزية لإقامة الدولة الفلسطينية!!

--

صور... بوتين للرئيس عباس: علاقتنا تاريخية ومتجذرة..ونتطلع لزيارتكم لموسكو

واشنطن تدعو نتنياهو وغانتس لاجتماع بالبيت الأبيض بشأن صفقة القرن

0

هنية من كوالالمبور: قدمنا كل ما هو مطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية

الاحتلال

رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة وضم الاغوار..