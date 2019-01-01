أبو بكر: حكومة الاحتلال ما زالت تلاحق القاصرين بشكل ممنهج

الخليل / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تلاحق الأطفال القاصرين بشكل ممنهج وهمجي، حيث اعتقلت خلال العام 2019 ما يزيد عن 889 طفلاً قاصراً، وأن 90% من الأطفال تقدّموا بشكاوى عن تعرضهم لنوع أو أكثر من أنواع التعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم، ومحاكمتهم بطريقة جائرة، فضلا عما يتعرضون له حاليا من عمليات قمع ونقل إلى سجن الدامون بعيدا عن ممثليهم من الأسرى البالغين.

جاء ذلك خلال زيارته الأسير المحرر علي سلهب من محافظة الخليل، والذي تحرر بعد اعتقال دام 18 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر علي قيسية من مدينة الظاهرية بعد اعتقال دام 17 عاما، الأسير المحرر علاء دنديس من مدينة الخليل.

وأضاف أن "اسرائيل تقوم بممارسات عنصرية ومتطرفة بحق الأسرى الفلسطينيين الأطفال، بصورة تخالف اتفاقية حقوق الطفل العالمية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأن على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل فوري وعاجل لوقف تلك الجريمة، في ظل الاستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون وقواتها القمعية".