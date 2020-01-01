بالصور: الأحذية مع الجينز.. خطوة بخطوة ندلك على أفضل الاختيارات

وكالات / سما /

لا يوجد رجل لا يمتلك في خزانته بنطلون جينز، وربما أكثر من واحد، وهو الطبيعي بالنظر إلى أن هذه السراويل باتت من أهم القطع التي يمتلكها الرجال في أي سن وبغض النظر عن العمل الذي يقوم به، لأنها مُريحة وتناسب الكثير من المناسبات، وتستطيع ارتداءها في أي وقت دون تفكير، وتتحمل الأتربة والأمطار، ولا تتسخ بسهولة. السروال الجينز من القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنها متاحة بالكثير من الألوان والأشكال، ولا تفقد بريقها مع مرور الوقت، لكن ربما تجد نفسك أمام مشكلة عند اختيار الحذاء الذي يلائم السراول وينسجم معه، والذي تستطيع ارتداءه معه دون الإخلال بإطلالتك أو إلحاق أي ضرر بها، ولهذا السبب تحديداً نُقدم لك دليلك الكامل لاختيار أحذية تتماشى مع السراويل الجينز كي تتجنب ارتكاب أي خطأ.

الحذاء الديربي مع الجينز

لم يُعد ارتداء السراويل الجينز مُقتصراً فقط على المناسبات غير الرسمية، فمن الممكن ارتداؤها في أي وقت وحتى في المناسبات الرسمية مع حذاء جلد أنيق وكلاسيكي، ولكن الأمر ليس سهلاً، وربما تقع في خطأ أثناء اختيارك لحذاء كلاسيكي مع الجينز. بإمكانك ارتداء السراويل الجينز المُهندمة والتي تناسب جسمك مع زوج من حذاء ديربي أو أكسفورد كلاسيكي من الجلد، ويُنصح بارتداء سراويل زرقاء، أو سوداء، والابتعاد عن السراويل ذات الألوان الفاتحة أو الملونة، كي تحافظ على إطلالتك الرسمية الكلاسيكية.

البوت مع الجينز

بغض النظر عن نوع البوت الذي ترتديه مع السروال الجينز فسوف يكون عليك اختيار البنطلون الكاجوال، سواء كان لونه أزرق فاتح أو لونه باهت. الأحذية البوت الشنكي تتطلب ارتداء سراويل جينز ذات ساق واسعة، وتجنب ارتداء سراويل ذات سيقان ضيقة أو نحيفة مع البوت، لأنها سوف تجعل مظهرك مُنفر نوعاً ما. وكذلك يُستحسن ارتداء سراويل ذات سيقان قصيرة نوعاً ما، كي تتجنب حدوث أي تكدس بين الحذاء والسروال.

الأحذية الرياضية مع الجينز

تستطيع ارتداء الأحذية الرياضية مع السراويل الجينز المُختلفة، بإمكانك العثور على أحذية رياضية تناسب أي بنطلون جينز لديك، فهما ينسجمان جيداً مع بعضهما البعض، ولكن إذا قررت ارتداء أحذية رياضية بيضاء فعليك إبقاءها نظيفة طوال الوقت، حتى لا تؤثر على إطلالتك. وإذا كنت ترتدي أحذية رياضية ذات رقبة عالية، فليس عليك قص ساق السراول لجعله أقصر، ولست مُضطراً إلى شراء سراويل ذات سيقان قصيرة، كل ما عليك فعله هو أن تقوم بثني الساق قليلاً إلى أعلى.

الأحذية اللوفر مع الجينز

الأحذية اللوفر من أكثر الأحذية أناقة، كما أنها مُريحة وبإمكانك ارتداؤها في مناسبات مختلفة، ولكن عندما تقرر ارتداءها مع سروال جينز، فابتعد تماماً عن السراويل ذات السيقان الواسعة لأنها سوف تجعل قدميك تبدو غريبة، يُستحسن ارتداء سراويل متوسطة الاتساع أو ضيقة.