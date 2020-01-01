  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زيارة طهران خطأ استراتيجيا

تصرفه ومن حوله أحرج "حماس".. خالد مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني

الإثنين 20 يناير 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصرفه ومن حوله أحرج "حماس".. خالد مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني


القدس المحتلة / سما /

عاصفة زيارة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس ووفد الحركة لطهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني لم تهدأ بعد، لا داخليا ولا خارجيا، فإلى جانب انتقادات الدول العربية مثل مصر والأردن لهذه المشاركة، فإن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق للحركة عبّر عن استيائه من هذه الزيارة ومشاركة هنية في العزاء.

وقال مصدر في حماس ل"اندبندنت عربية" إن مشعل يرى مشاركة هنية على رأس وفد كبير في جنازة سليماني خطأ استراتيجيا، وكان يكفي أن ترسل الحركة وفدا متواضعا لمثل هذا الحدث خاصة وأن اسماعيل هنية كان تعهد للمصريين شفهيا عدم زيارة طهران.

ونقل المصدر عن مشعل قوله، "إن تصرف هنية ومن حوله أحرج حماس في عدد من المحافل المهمة خاصة مصر والأردن والسعودية وكان على القيادة أن تفكر مليا قبل العجلة والهرولة إلى جنازة قاسم سليماني في طهران".

وعلم أن الحركات الأصولية والتكفيرية في قطاع غزة أعلنت العداء لحماس وقادتها "بعد المشاركة في جنازة من قتل السنّة في سوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى في العالم" على حد قولهم، وقد هددت عدة حركات أصولية في قطاع غزة بالانتقام من الحركة ومن الوفد الذي شارك في الجنازة.

وبحسب "اندبندنت عربية"، فان الأنباء من غزة تفيد أن أجهزة الأمن التابعة لحماس بدأت تقوم بحملات تفتيش واعتقالات لأصوليين ولنشطاء في حركات جهادية بالقطاع إلى جانب تحقيقات مع أعضاء فتح عبروا عن رفضهم واستيائهم من زيارة طهران والمشاركة في جنازة قاسم سليماني في هذه المرحلة الحساسة، كما قال عدد من القياديين الفتحاويين.

#حماس #اسماعيل هنية #خالد مشعل #جنازة سليماني #قاسم سليماني #مصر #طهران #ايران

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحماس عبر طرف ثالث وهذا اهم ما جاء فيها ..

بالصور: حراس الأمن في غلاف غزة يسلمون مركباتهم ومعداتهم.. لهذا السبب

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح تفاصيل عملية السطو

الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟

وفاة اسير محرر بعد يوم واحد من استشهاد شقيقه برفح

الأخبار الرئيسية

غزة تواجه أزمة غاز خطيرة منذ أيام.. والمالية توضح سبب تدنى كميات غاز الطهي بالقطاع

صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة

دبلوماسي إسرائيلي يحذر نصرالله : "قد يلقى مصير سليماني ومن الأفضل له أن يستتر أكثر "

هآرتس تهاجم وزير الحرب الإسرائيلي : "متهكم ورخيص"

الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة