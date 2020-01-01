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أفضل التطبيقات لسماع الموسيقى عبر الهاتف

الإثنين 20 يناير 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أفضل التطبيقات لسماع الموسيقى عبر الهاتف


وكالات / سما /

انتشرت في الأعوام الفائتة عديد التطبيقات التي تساعد المستخدمين على الاستماع إلى الموسيقى من هواتفهم الذكية، لكن بعضها امتازت عن غيرها بخدمات فريدة وعملية.

Shazam

يتميز هذا التطبيق عن سواه بتزويدنا بأي أغنية لا ندري اسمها، ويعطينا اسم المطرب أو الفرقة التي تغنيها بمجرد تشغيله بالقرب من الراديو أو التلفاز أو أي مكان تصدح فيه الأغنية.

فبمجرد تشغيل التطبيق سيقوم بتسجيل بضع ثوان من الأغنية ليظهر لنا جميع المعلومات التي تتعلق بها، كاسم الأغنية واسم المطرب أو الفرقة، واسم الألبوم الذي صدرت فيه، وروابط تحميلها من الإنترنت وحتى سنة إصدارها.

Google Play Music

يتيح لنا هذا التطبيق إمكانية سماع جميع الأغاني المحفوظة في هاتفنا الذكي، وفيه ميزة تختار الأغاني وفقا لشعور المستخدم، كما يسمح بتحميل 50 ألف أغنية عبر حساب غوغل الخاص بالمستخدم وتشغيلها عبر 10 أجهزة مختلفة.

Musi

أبرز ما يميز هذا التطبيق هو الاستمرار في تشغيل أي مقطع على موقع يوتيوب دون الحاجة إلى إبقاء مقطع الفيديو مفتوحا، فيوفر إمكانية الاستمتاع بأغاني يوتيوب أثناء تصفح الإنترنت عبر الهاتف أو أثناء استعمال تطبيقات أخرى، او حتى عندما تكون شاشة الهاتف مقفلة.

Pandora

يعتبر من أفضل تطبيقات الاستماع للموسيقى عبر الهواتف، ويوفر للمستخدم إمكانية اختيار الأغاني وفقا للمطرب الذي يؤديها، كما يعرض على المستخدم أغاني وموسيقى مشابهة للتي اختارها.

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