الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية

القدس المحتلة / سما /

سيتم غداً الثلاثاء، نشر 11 ألف عنصر شرطة في مدينة القدس، لتأمين مواكب نحو 50 زعيمًا ومسؤولا دوليا سيصلوا إلى المدينة لحضور حفل إحياء المحرقة على مدار يومي الأربعاء والخميس، ما يحول القدس إلى ثكنة عسكرية.

ومن المقرر أن يبدأ وصول زعماء الدول والمسؤولين السياسيين، من مساء اليوم وحتى مساء غد، ومن أبرزهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء دول فرنسا وألمانيا وهولندا، بحسب ما ذكرت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وسيتم بدءًا من اليوم إغلاق صالة المسافرين الأولى في مطار بن غوريون في إطار الاستعدادات لاستقبال الرؤساء.

وتقرر إجراء تغييرات في حركة السير بالقدس ومحيط مطار بن غوريون.