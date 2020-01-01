بالصور.. كيف تختار الملابس المناسبة لسنك؟

وكالات / سما /

توجد العديد من المعايير التي يجب أن تضعها في اعتبارك أثناء اختيار الملابس التي تلائمك، ومنها شكل جسمك وطولك، وبالتأكيد المرحلة العمرية التي تبلغها. يلعب عامل السن دوراً رئيساً في اختيارك للملابس، كما أنه يكون أحد المحركات الرئيسة وراء أي قرار تتخذه له علاقة بمظهرك. احترامك لعمرك وارتداؤك ملابس تتناسب مع المرحلة العمرية التي تمر بها، لا يتناقض تماماً مع ظهورك في إطلالة مميزة وأنيقة، وفيما يلي نُقدم لك دليلاً شاملاً يسمح لك باختيار الملابس المناسبة لسنك..

الجينز

رغم كونه من الصيحات الأكثر رواجاً وانتشاراً في عالم الموضة منذ سنوات عديدة، إلا أن بعض خبراء الموضة والأزياء يجدون أنه لا يناسب الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم الـ25 عاماً، وإذا رغبوا ارتداءه، من الأفضل ألا يكون به الكثير من الثقوب، والفتحات. وفي الفترة ما بين 25 و35، فإنه سوف يكون من الأفضل ارتداء بنطلونات جينز خالية من الفتحات والثقوب، ولكن في الوقت نفسه تستطيع اختيار السراويل العصرية، والتي تسمح لك بالظهور في إطلالة شبابية مُحببة.

الساعات

بالنسبة إلى هؤلاء من هم دون الـ25، فإنه من الأفضل ارتداء ساعات مصنوعة من البلاستيك وملونة، أما الذين تتراوح أعمارهم بين الـ25 والـ35 فإنهم يستطيعون ارتداء كافة الأشكال التي يريدونها من الساعات، ولكن يُنصح بالابتعاد عن الساعات ذات الألوان والأشكال الغريبة أو غير المألوفة. يرى بعض خبراء الموضة أنه عندما يتجاوز عمر الرجل الـ35 عاماً، فإنه من الأفضل ألا يرتدوا ساعات تلمس الجلد، ويرشحون الساعات المصنوعة من المعدن في هذا السن.

الملابس التفصيل

الملابس التفصيل التي تُصنع خصيصاً لك تكون خياراً شائكاً في الفترة العمرية التي تتراوح بين 25 عاماً إلى 35 عاماً، عليك التدقيق قبل ارتداء ملابس مُفصلة لك، لأنه سلاح ذو حدين، إما أنها تجعلك في غاية الأناقة، وإما تحول إطلالتك إلى كارثة. عندما تتجاوز الـ35 من عمرك، فإنك سوف تصبح أكثر اطلاعاً على صيحات الموضة الخاصة بالملابس التفصيل، كما أن جسدك لن يكون شديد النحافة أو البدانة، وسوف يكون بمقدورك انتقاء الملابس التفصيل التي تناسبك، من سراويل، وقمصان، وبدلة رسمية.

التيشيرتات

بالنسبة لهؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، فإنه بإمكانهم ارتداء التيشيرتات التي توجد عليها ألوان ورسومات عديدة، إلا أنه بمجرد الكبر في السن وتجاوز الـ25 فإنه يجدر أن تكون أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالرسومات والنقوش الموجودة على التيشيرتات التي ترتديها. بعد تجاوز الـ35 فسوف يكون من الأفضل أن ترتدي تيشيرتات قطنية وأخرى تسمح لك بحرية الحركة والانتقال من مكان إلى آخر.

الأحذية الرياضية

أثناء فترة المراهقة وقبل بلوغك الـ25 فإنك سوف تجد نفسك واقعاً في غرام الأحذية الرياضية الملونة والضخمة، وتلك ذات الرسوم الغريبة والمختلفة، ولكن مع بلوغك الـ25 فإنه من الأفضل أن ترتدي الأحذية الرياضية الأكثر أناقة وتحفظًا، وبعد الـ35 يُستحسن أن ترتدي الأحذية الرياضية البسيطة مثل السينكرز، وغيرها من الأحذية الخالية من البهرجة والتي تتسم بالبساطة والأناقة في الوقت نفسه.