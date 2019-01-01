  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصر.. ما قصة قبلة فاتن حمامة التي أفقدت عمر الشريف وعيه؟

الأحد 19 يناير 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. ما قصة قبلة فاتن حمامة التي أفقدت عمر الشريف وعيه؟


القاهرة / وكالات /

تحدثت وسائل الإعلام عن قبلة الفنانة فاتن حمامة التي تسببت بفقدان عمر الشريف لوعيه، وذلك في الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة الكبيرة.

ورغم زواج الفنانة المصرية فاتن حمامة ثلاث مرات إلا أن علاقتها بالفنان الراحل عمر الشريف تظل محط إعجاب الكثير، ولم تتخلل علاقتهما الكثير من الأسرار.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن لقاءهما الأول كان ساحرا، وكان خلال فيلم "صراع في الوادي"، فخلال التصوير كان عمر يقف أمام الكاميرا في المشاهد التي تجمعه بفاتن بقوة وحماس غريب لشاب يمثل أول أدواره.

وخلال تصوير الفيلم حدثت الكثير من المواقف الطريفة، منها موقف غريب، ففي هذا الفيلم قدمت فاتن أول قبلة لها على الشاشة، ووافقت على أن تتبادلها مع عمر الشريف، وعند تصوير القبلة كانت أحداث الفيلم تتطلب أن يغمى على عمر الشريف، وبعد الانتهاء من تصوير هذا المشهد اكتشفوا أنه أغمى عليه بالفعل، ولم يجد عمر تفسيرا لهذا الإغماء.

استغل البعض حينها هذه القبلة وأشاعوا عن فاتن وعمر بأنهما مرتبطان، بينما فاتن انفصلت عن زوجها الأول المخرج عز الدين ذو الفقار ولم يكن في حياتها إلا ابنتها نادية، ولم تعر هذه الشائعات أي أهمية، ولكنها ظنت أن عمر هو مصدرها كمحاولة سريعة للشهرة، فاتصلت به وأخبرته وهي غاضبة أن يكون هو مطلق هذه الشائعات، فاعتذر منها بأنه يجهل مصدرها مثلها تماما ودعاها لشرب الشاي معه واستجابت فاتن لدعوته.

المصدر: الجمهورية

#فاتن حمامة #عمر الشريف #قبلة

الأكثر قراءة اليوم

سنمنع نقل أي دولار لغزة.. بيرتس: لن يكون هناك أي محادثات مع حماس وسنسعى للسلام مع السلطة

حديث عن "مفاوضات بنصف مليون دولار" لقتيل منزل نانسي عجرم والمحامي يوضح

لاول مرة منذ أشهر.. الاحتلال يصدر تعليمات تحذيرية لمستوطني غلاف غزة..

ضابط إسرائيلي: اسرائيل عاجزة عن حل مشاكل غزة و"حماس" تدير ملف الجنود الأسرى بشكلٍ منفصل

قراصنة صينيون يسرقون أسرار منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية..

صور.. غزة تهدد بإطلاق مئات البالونات الحارقة ردا على المماطلة بتنفيذ التفاهمات

تركي الفيصل : قدمت هذه النصيحة للأمريكان عند غزوهم العراق

الأخبار الرئيسية

البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل

photo_٢٠٢٠-٠١-١٨_١٤-٣٢-٥٦

بالصور.. قصة الشاب الفلسطيني "الغزّي" الذي تزوج فتاة يابانية .. الي اين؟

قناة عبرية: حماس تنشئ و تعزز نقاط التفتيش قرب المشفى الأميركي

ضابط إسرائيلي يزعم : معركة وراثة عباس بدأت.. ستشمل صراعات مسلحة

هآرتس تزعم: تجدد إطلاق البالونات بسبب خلافات بين حماس ومصر