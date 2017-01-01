مرض الإنتان مسؤول عن %20 من الوفيات المسجلة في العالم

وكالات / سما /

يتسبب الإنتان (تعفن الدم)، وهو مرض خطير يترافق مع قصور في وظائف الأعضاء، بوفاة شخص من كل خمسة في العالم، أي ضعف النسبة التي كان يُعتقد بها سابقا، وفق دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "ذي لانست".

وأشار الباحثون إلى أن التهابات المجاري التنفسية السفلية (كالتهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات والانفلونزا والالتهاب الرئوي...) هي المسببات الفرعية الأكثر شيوعا لهذه الوفيات.

وخلصت التقديرات إلى 48,9 مليون حالة إنتان في العالم عام 2017 و11 مليون وفاة، أي خُمس الوفيات في العالم. وتسجل أكثر من 40 % من الحالات الجديدة لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وتحصل حالات الإنتان عندما تتوقف أعضاء شخص ما عن العمل بصورة صحيحة بسبب تفاعل التهابي مفرط جراء الإصابة بمرض خطير. وعندما لا يؤدي هذا الاختلال الذي قد يكون فتاكا إلى وفاة المريض، قد يتسبب بحالات إعاقة دائمة.

وسجلت الأكثرية الساحقة من الحالات (85 % في 2017) في بلدان ذات دخل ضعيف أو متوسط، خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء وجزر المحيط الهادئ الجنوبي قرب أوستراليا وجنوب آسيا وشرقها وجنوب شرقها.

وتراجع العدد السنوي للمصابين بالإنتان خلال العقدين الماضيين بنسبة تفوق 50 % في العالم. مع ذلك، يساهم الإنتان في ما يقرب من 20 % من كل الوفيات المسجلة سنويا في العالم، أي أكثر من عشرين وفاة في الدقيقة، على ما ورد في تعليق في المجلة للاختصاصيين الأميركيين جوردان كيمبكر وغريغ مارتنز.

وحذر الباحثون من عدد وفيات "أعلى بكثير من المستوى المتوقع بحسب التقديرات السابقة، خصوصا لكون الإنتان مرض يمكن تفاديه وعلاجه"، وفق المعد الرئيسي للدراسة محسن نقوي من معهد "أي إتش إم إي" في جامعة واشنطن.