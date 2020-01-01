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حملة لدعم محامية فلسطينية لمنصب مدعي عام منهاتن

الأحد 19 يناير 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة لدعم محامية فلسطينية لمنصب مدعي عام منهاتن


القدس المحتلة / سما /

 أطلقت الجالية الفلسطينية والعربية حملة إعلامية في ولاية نيويورك الأمريكية لدعم المحامية الفلسطينية المقيمة في اميركا تهاني عبوش، لمنصب مدعي عام مقاطعة منهاتن التي تعتبر أكبر مقاطعات ولاية نيويورك وعصب الاقتصاد في أميركا.

وأطلق الناشطون هذه الحملة من خلال حفل أقيم في المدينة للمحامية عبوش، المنحدرة من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وصولا الى الانتخابات المباشرة من قبل المواطنين والمقررة في شهر تشرين الثاني القادم .

وكانت عبوش التي تعتبر من أبرز الناشطين في الساحة الأمريكية والداعمين للجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية مدعياًعاماً في عدة مدن في ولاية نيويورك، قبيل قرارها الترشح لمنصب مدعي عام منهاتن عن الحزب الديمقراطي.

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