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الرئيس: اعياد الميلاد المجيد وطنية لكل الشعب الفلسطيني

السبت 18 يناير 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: اعياد الميلاد المجيد وطنية لكل الشعب الفلسطيني


رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوغيان.

وقدم الرئيس، التهاني لبطريرك الارمن، لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وأعرب عن تمنياته للمحتفلين بعام سعيد في مدينة السلام بيت لحم.

وأكد الرئيس أن هذه اعياد وطنية لكل الشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء: رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقائد جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة رولا معايعة.

#الرئيس عباس #بطريرك الأرمن الأرثوذكس #عيد الميلاد المجيد

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