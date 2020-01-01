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الرئيس يتفقد فندق "الجدار" في بيت لحم

السبت 18 يناير 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتفقد فندق "الجدار" في بيت لحم


بيت لحم / سما /

تفقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، فندق الجدار "the walled off hotel" في مدينة بيت لحم.

وجال الرئيس في اقسام الفندق، واستمع إلى شرح من مدير الفندق وسام سلسع، حول طبيعة الفندق واللوحات الفنية المستوحاة من واقع حياة شعبنا ومعاناته جراء جدار الفصل العنصري.

وعبر الرئيس عن فخره واعتزازه بهذا العمل الفني الكبير، الذي يظهر معاناة شعبنا الفلسطيني بشكل حضاري للعالم أجمع.

ويقع الفندق على المدخل الشمالي لمدينة المهد على مقربة من جدار الفصل العنصري الذي عزلها عن توأمها الروحي مدينة القدس، ويعتبر تحفة فنية تجسد المضمون الحقيقي لمعاناة شعبنا جراء الاحتلال.

وكان باستقبال الرئيس لدى وصوله إلى الفندق، رئيس الوزراء محمد اشتية.

#بيت لحم #الرئيس عباس #محمد اشتيه #فندق الجدار

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