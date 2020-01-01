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آفي ديختر: فرصة الحل السياسي مع غزة تشبه فوز "إسرائيل" بكأس العالم

الجمعة 17 يناير 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
آفي ديختر: فرصة الحل السياسي مع غزة تشبه فوز "إسرائيل" بكأس العالم


القدس المحتلة / سما /

يرى الكاتب والسياسي العسكري الإسرائيلي آفي ديختر بأن فرصة التوصل لحل سياسي بين "إسرائيل" وقطاع غزة يشبه تمامًا فرصة اسرائيل بالفوز في كأس العالم.

في اشارة إلى أن الحل السياسي بين "إسرائيل" وغزة معدوم ولن يتحقق وفرصته ضعيفة جدًا.

وقال ديختر وفقًا لما نقلته وسائل اعلام الاحتلال: "اؤيد دخول العمال من قطاع غزة، فقط عندما تتوقف غزة عن كونها كيانًا "إرهابيًا" يتمتع بقدرات عسكرية".

وكانت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ذكرت في وقت سابق أن جيش الاحتلال يدعم خطوة إدخال آلاف العمال من غزة للعمل في المناطق المحيطة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت سيوافق على هذا القرار، لاسيما مع الضغط الذي تمارسه غزة على المستوطنات المحيطة في غزة من خلال مسيرات العودة واطلاق الصواريخ المتقطع على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع والجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الجيش في غزة والضفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن" بينيت وعلى العكس من سابقيه، يريد تطبيق سياسة “العصا والجزرة”، والتي أثبتت جدواها في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية كما تقول الصحيفة، ومنعت اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قبل أربع سنوات"، لكن ذلك الخيار ليس من المؤكد نجاعته في ظل حالة غزة.

#آفي ديختر #قطاع غزة #عمال غزة #اسرائيل #بينت #تفاهمات التهدئة #حماس #الجيش الإسرائيلي #كأس العالم

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