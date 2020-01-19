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جمعية الأنصار تعلن موعد صرف المساعدات المالية لذوي شهداء "انتفاضة الأقصى"

الجمعة 17 يناير 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمعية الأنصار تعلن موعد صرف المساعدات المالية لذوي شهداء "انتفاضة الأقصى"


غزة / سما /

أعلنت جمعية الأنصار الخيرية ومؤسسة "شهيد فلسطين"، مساء اليوم الجمعة، عن موعد توزع المساعدات المالية لأهالي شهداء انتفاضة الاقصى المباركة عام 2000 في قطاع غزة.

وأكدت الجمعية، في بيان صحفي، على ضرورة التزام جميع المستفيدين بالمواعيد المحددة وفرع البنك المحدد لكل واحد.

وأشارت إلى أنها ستقوم بتسليم المستفيد الأول فقط مطالبة المستفيد باصطحاب اثبات شخصيته (الهوية) ليستلم المساعدة المالية.

ودعت جمعية الأنصار الخيرية ومؤسسة "شهيد فلسطين"، عوائل شهداء انتفاضة الأقصى التوجه لمقر جمعية الأنصار الخيرية.

وفيما يلي المواعيد الرسمة الخاصة بتوزيع المساعدات وفقاً لكل محافظة وحسب التواريخ التالية:-

مواعيد توزيع المساعدة المالية حسب التواريخ التالية:

1- سكان محافظة رفح يوم الأحد الموافق    2020/1/19 م

2- سكان محافظة خانيونس يوم الاثنين الموافق   2020/1/20 م

3- سكان محافظة الوسطى يوم الثلاثاء الموافق   2020/1/21 م

4- سكان محافظة غــزة يومي الاربعاء والخميس الموافق  2020/1/22 م   ،  2020/1/23

5- سكان محافظة الشمال يومي الأحد والاثنين الموافق  2020/1/26 م   ،  2020/1/27 م

#قطاع غزة #مساعدات مالية #جمعية الأنصار #شهداء انتفاضة الاقصى #ذوي الشهداء

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