كهرباء غزة تقدم ارشادات مهمة خلال المنخفض الجوي

غزة / سما /

:أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة ، يوم الجمعة، مجموعة من الإرشادات للمواطنين في ظل المنخفض الجوي التي تتأثر به البلاد.

وأوصت شركة الكهرباء المواطنين، بعمل صيانة وقائية لتمديدات المنزل من قبل كهربائي مختص، وعدم تحميل التمديدات الكهربائية والأجهزة أكثر من طاقتها، والتأكد من الأسلاك ليست مكشوفة.



كما نصحت كهرباء غزة بعدم وضع السيارات في الشوارع الضيقة، من أجل قيام طواقم الشركة بأداء مهامها بالسرعة الممكنة، كما نوهت إلى تجنب استخدام المدافئ في غرف النوم.

وفيما يلي الإرشادات الصادرة عن كهرباء غزة:





