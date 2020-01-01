عقب ضخ الغاز..نتنياهو: بأموال المصريين سنطور مؤسسات "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، بعملية ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى مصر.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل" أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة، وأنها بدأت فعلياً بتصدير الغاز إلى مصر.

وأكد أن الاحتلال سيحصل على مئات المليارات عقب تصدير الغاز، مشيراً إلى أن حكومته ستقوم بتطوير مؤسسات "إسرائيل" وذلك من عائدات ضخ الغاز إلى القاهرة، وفقاً لموقع "عكا".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد بدء بعملية ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر قبل عدة أيام، وذلك بناءً على اتفاقية موقعة بين الجانبين.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن ضخ الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى مصر سيبدأ.

وأضافت الوزارة أن هذا يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر.