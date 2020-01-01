  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عقب ضخ الغاز..نتنياهو: بأموال المصريين سنطور مؤسسات "إسرائيل"

الجمعة 17 يناير 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب ضخ الغاز..نتنياهو: بأموال المصريين سنطور مؤسسات "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، بعملية ضخ الغاز الطبيعي من تل أبيب إلى مصر.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل" أصبحت قوة عظمى في مجال الطاقة، وأنها بدأت فعلياً بتصدير الغاز إلى مصر.

وأكد أن الاحتلال سيحصل على مئات المليارات عقب تصدير الغاز، مشيراً إلى أن حكومته ستقوم بتطوير مؤسسات "إسرائيل" وذلك من عائدات ضخ الغاز إلى القاهرة، وفقاً لموقع "عكا".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد بدء بعملية ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر قبل عدة أيام، وذلك بناءً على اتفاقية موقعة بين الجانبين.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن ضخ الغاز الطبيعي من "إسرائيل" إلى مصر سيبدأ.

وأضافت الوزارة أن هذا يمثل تطورا مهما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر.

#نتنياهو #اتفاقية الغاز #اسرائيل #مصر #بتصدير الغاز #الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة اليوم

ديختر يكشف عن الشرط الوحيد لحل مشكلة قطاع غزة

مصطفي: ندعو الى عدم الخلط بين تطوير حقل غاز غزة وجهود حلّ أزمة الكهرباء بالقطاع

الولايات المتحدة تعترف بوجود خسائر لها في رد إيران على اغتيال سليماني

طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة شمال قطاع غزة بعدة صواريخ

مسؤول بالموساد يكشف تفاصيل تجنيد صهر جمال عبد الناصر

أبو حسنة: قطاع غزة ينهار على كافة المستويات و"الأونروا" تعيش أزمة مالية كبيرة

زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تروي ما فعله قبل مصرعه

الأخبار الرئيسية

معاريف: أبو مازن ما زال يُعتبر جهاز الأمن ورقة هامة وحماس ستتراجع عدة خطوات للوراء بالأشهر القريبة!

ماكرون

مع زيارته لإسرائيل… "معاريف" تتساءل: هل يحضر ماكرون بـ "خطة سلام" فرنسية!

يديعوت : تزايد فرص وقوع تصعيد في قطاع غزة

ديختر يعلق على إطلاق البالونات المتفجرة من غزة وهذا ما قاله ..

نادي الأسير: اتفاق بين أسرى "عوفر" وإدارة سجون الاحتلال بشأن الأسرى الأطفال