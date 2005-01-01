فدوى البرغوثي تزور زوجها القيادي مروان وتطمئن الجميع بقولها: "لنا لقاء قريب"

رام الله / سما /

أكدت المحامية فدوى البرغوثي، انها قامت بزيارة زوجها الأسير القائد مروان البرغوثي بعد منعها مايقارب 3 سنوات.

وكتبت البرغوثي عبر صفحتها ( فيس بوك) اخوتي اخواتي الاصدقاء الاعزاء، بعد 33 شهر من منعي من زيارة ابو القسام، ابلغني الصليب الاحمر بحصوله على موافقة لزيارتي وتمت الزيارة.

أضافت: "الحمدلله ،ابو القسام بخير ،وبصحة جيدة ،ومعنويات عالية، شباب ،رياضي ،واثق ،صافي الذهن ، بسلم على الجميع ومشتاق للجمع" .

وختمت: "ولنا لقاء قريب".

وكانت تقارير سابقة كشفت عن ضغط حركة فتح على الاحتلال الإسرائيلي لإدراج القائد الأسير "مروان البرغوثي" على قائمة الأسرى في أي صفقة قادمة.

وقالت الصحيفة اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني، إنّه "على رغم من توقّف عجلة المفاوضات فيما يتصل بصفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، يدور حراك في مكان آخر عنوانه الضغط لإدخال مروان البرغوثي في قائمة الأسماء، في ظلّ تليين القاهرة موقفها الذي كان رافضاً في زمن عمر سليمان (2010) لذلك، وإجرائها مقاربة أخرى للأزمة "الفتحاوية" الداخلية.

وأضافت، أنّه "منذ بدء الحراك السياسي حول الانتخابات الفلسطينية، شرعت شخصيات من "اللجنة المركزية لحركة فتح" (م7)، وأخرى خارجها في عقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، بهدف الطلب إليهم الضغط على العدو الإسرائيلي حتى يقبل إدراج القيادي الفتحاوي البارز "مروان البرغوثي"، في أيّ صفقة تبادل مقبلة. وجاءت هذه المطالبات بالتزامن مع إعلان البرغوثي نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية، على رغم لقاء رئيس السلطة، محمود عباس، زوجته نهاية الشهر الماضي، وإيصاله رسائل في اتجاه معاكس.

وأوضحت، أنّ "مركزية فتح" عرضت، على البرغوثي مساومة عبر محاميه سبق أن عرضتها في 2006، وهو ما يؤكده القيادي في الحركة "حاتم عبد القادر"، في حديث إلى "الأخبار" اللبنانية، قائلاً: إن "لدى البرغوثي توجّهاً ونية للترشح".

ومُنعت المحامية فدوى البرغوثي زوجة الأسير القيادي مروان البرغوثي ، من زيارته بعد ماسمحت لها سلطات الاحتلال بالزيارة واصدرت تصريح بذلك في سبتمبر/ أيلول.