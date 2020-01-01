عشراوي تستعرض اهمية انهاء الانقسام والمساعي الحقيقة لإجراء الانتخابات

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي وفدا من طلبة الدراسات العليا في جامعة هارفرد، على الأوضاع السياسية والميدانية والواقع الفلسطيني الداخلي.

وقدمت عشراوي خلال اللقاء، الذي عقد في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله، اليوم الخميس، تقييماً لأحدث التطورات الدولية والإقليمية، وناقشت في هذا السياق سياسات الإدارة الأميركية ودعمها المطلق لإسرائيل ومشاركتها بالاحتلال، واتخاذها خطوات منافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى بروز حركات اليمين المتطرف القائمة على الشعبوية والعنصرية والانعزالية وشيوع منطق القوة وانتهاك القوانين الدولية والحقوقية في العالم اجمع، ولفتت الى اهمية العمل الجمعي لمواجهة هذه الظواهر التي تهدد المنظومة الاممية برمتها.

وتطرقت عشراوي إلى الممارسات الإسرائيلية ونهج دولة الاحتلال القائم على تحويل حياة أبناء الشعب الفلسطيني بما فيهم الشباب إلى حالة دائمة من اليأس والبؤس عبر مواصلتها سياساتها الاجرامية، لا سيما التوسع الاستيطاني الاستعماري ومواصلة حصار قطاع غزة، وسرقة الارض والموارد والمقدرات ومنع التنمية والبناء بهدف نشر الفقر والبطالة.

كما استعرضت الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك اهمية انهاء الانقسام والمساعي الحقيقة لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، والمعيقات التي تضعها اسرائيل للحيلولة دون اجرائها. واشارت الى أهمية تعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.