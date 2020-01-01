لهذا السبب.. منسقو الأمن في المستوطنات يسلمون مركباتهم للجيش

القدس المحتلة / سما /

أعاد منسقو الأمن في الجيش الإسرائيلي في المستوطنات الاسرائيلية اليوم الخميس، مركباتهم احتجاجاً على عدم تلبية وزارة الجيش مطالبهم.



وذكر موقع القناة 7 العبرية، أن المئات من منسقي الأمن أعادوا مركباتهم المستخدمة في حفظ أمن المستوطنات في حدود غزة ومع الأردن ولبنان وباقي المناطق.



ووفقاً للقناة العبرية، لا يستطيعون القيام بأعمالهم في ضل تواصل وزارة الجيش بعد تحقيق مطالبهم وعدم جلوسها للاستماع لهم.



وهدد حراس الأمن أيضاً بإعادة أسلحتهم الشخصية للجيش في الأسبوع القادم، ثم التوقف التام عن أداء مهامهم إذا لم تلبى مطالبهم.