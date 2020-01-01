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عودة تبحث مع مسؤولة إيطالية العلاقات الثنائية وأهمية تقويتها

الخميس 16 يناير 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة تبحث مع مسؤولة إيطالية العلاقات الثنائية وأهمية تقويتها


روما /سما/

 بحثت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، اليوم الخميس، مع نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إيمانويلا ديل ره، العلاقات الثنائية وأهمية تقويتها، وتعزيزها بما يخدم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت عودة أهمية دور ايطاليا في إحلال السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والعدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، وما يقوم به من هدم منازل المواطنين في القدس، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، ونيتها ضم الأغوار.

وأشارت عودة لأهمية الدور الإيطالي بين دول الاتحاد الأوروبي التي نددت جميعها بالاستيطان، واعتبرته منافيا للقوانين الدولية، ودعتها للاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، أكدت المسؤولة الإيطالية دور بلادها الثابت في عملية السلام، والقائمة على مبدأ حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، وأهمية الدور الإيطالي في دعم مؤسسات الحكومة والمجتمع الفلسطيني.

#عبير عودة #ايطاليا #فلسطين

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