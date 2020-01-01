الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة للسيسي وهذا اهم ما جاء فيها ..

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع ويللا الإخباري الإسرائيلي عن "رسالة بعثها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، مع بدء أول يوم لضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، معتبرا هذه الخطوة على طريق تعميق علاقات الجانبين".



وأضافت تال شاليف، المراسلة السياسية للموقع، أن "ريفلين بارك في رسالته إلى السيسي خطوة ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر؛ لأن من شأنها منح البلدين فوائد اقتصادية، وزيادة في تواصلهما، بعد أربعين عاما على توقيع اتفاق السلام بينهما في كامب ديفيد".

وأشارت إلى أن "ريفلين وقع رسالته التي أرسلها إلى السيسي باللغة العربية، رغم أن نصها جاء باللغة الإنجليزية، معتبرا أننا أمام يوم احتفالي تاريخي بين مصر وإسرائيل، لأن إسرائيل ترى في علاقاتها مع جمهورية مصر العربية كنزا استراتيجيا، وهي مركب حيوي لاستقرار المنطقة".

وأوضحت أن "رسالة ريفلين إلى السيسي أرادت إظهار كل ما من شأنه تحقيق فوائد السلام، الذي قد يعم في المستقبل منطقة الشرق الأوسط، لأن التعاون السياسي والأمني بين القاهرة وتل أبيب يعدّ حجر الأساس في استقرار الدولتين، وهو يؤمن أننا يمكن لنا زيادة وتوسيع هذا التعاون إلى مجالات أخرى".

وأكدت الرسالة أنه "لا بد من التقدم في طريق السلام بين الشعبين المصري والإسرائيلي؛ لأن زعيميهما الشجاعين وقعا على هذا الاتفاق التاريخي، وهما مناحيم بيغن وأنور السادات، لأن منطقتنا تمر بتغيرات عميقة، وزعماؤها يرون مصالح شعوبهم، وختم رسالته بالقول إنه يتطلع إلى أن يتحقق المزيد من الاستقرار والسلام في المنطقة".

الجدير بالذكر أن رسالة ريفلين إلى السيسي جاءت بعد لقاء جمع وزيري الطاقة في الدولتين، الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، والمصري طارق الملا، وإعلانهما عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر من حقلي لفيتان وتمار".