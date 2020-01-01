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تفاصيل جديدة.. ضابط بسلاح الجو يكشف ما دمرته المياه في قاعدة "حتسور"

الأربعاء 15 يناير 2020 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة.. ضابط بسلاح الجو يكشف ما دمرته المياه في قاعدة "حتسور"


القدس المحتلة / سما /

قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي، حول حادثة غرق الطائرات الحربية في قاعدة "حتسور" الجوية خلال المنخفض الجوي: إن "سلاح الجو عالج منظومة الصرف الصحي في القاعدة، ولكنه كان يتوجب علينا إخلاء الطائرات الحربية في وقت مسبق".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أضاف الضابط أن "القاعدة أُغرقت بـ 50 مليون لتر من الماء خلال نصف ساعة، بشكل قوي، حيث دمرت المياه جدراناً من الخرسانة"، موضحاً أن ثماني طائرات حربية من نوع "F-16" تضررت، خمسة منها تضررت بشكل طفيف وعادت إلى الطيران، وثلاثة ستعود للطيران في الأيام القادمة، كما أغرقت المياه حظيرتين تحت الأرض للطيران خلال الحدث.
 
وأشار الضابط، إلى أن قاعدة "حتسور" الجوية التي يوجد بها وحدات مهمة لسلاح الجو يحيطها أودية فاضت نتيجة للأمطار الغزيرة وتسببت بإغراق عدة حظائر تَحتْ أرضية للطائرات، مضيفاً أن هذه المرة الثانية التي سجل خلالها فيضان كبير في القاعدة في الأعوام الماضية.

#قاعدة حتسور #الجيش الإسرائيلي #سلاح الجو الإسرائيلي #اسرائيل #الطائرات الحربية

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