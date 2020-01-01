تعليقا على اطلاق صواريخ غزة.. غانتس: نتنياهو فشل و"حان الوقت لاتخاذ قرار"

القدس المحتلة / سما /

علّق بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة يوم الأربعاء، وسقطت بعضها في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

وقال غانتس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية : "لقد فشل نتنياهو في توفير الأمن لسكان الجنوب"،.

وتابع: "سوف نضع حدا للصواريخ والأموال الاحتفالية التي تُمنح لـ حماس ". وفق تعبيره.

وأضاف غانتس الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة الإسرائيلية : "حان الوقت لاتخاذ قرار".

وفي وقت سابق من عصر يوم الأربعاء، قال جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 4 صواريخ من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت اثنين منهما.