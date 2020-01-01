امريكا : ملتزمون بحماية و أمن إسرائيل بشكل قوي

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 13 العبرية إن اتصالا هاتفيا جري الليلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو.

وبادر بالاتصال حسب القناة وزير الخارجية الأمريكية والذي أكد لنتنياهو عن دعم بلاده الكامل والثابت لإسرائيل، وقال بومبيو:" ملتزمون بأمن إسرائيل بشكل قوي".

وناقش الطرفان خلال الاتصال التطورات الأخيرة في المنطقة، بعد عملية اغتيال اللواء الإيراني قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري.

يذكر أن الوزير الأمريكي كان قد اتصل 3 مرات على نتنياهو في الأسبوع الذي جرى فيه اغتيال سليماني، لاطلاعه على تفاصيل عملية الاغتيال وخطط أمريكا في المنطقة.