شاهد.. الرئيس يؤكد: سنقدم كافة الامكانيات لتخفيف معاناة قطاع غزة

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عددا من الأطفال المصابين بالسرطان والشلل الدماغي من قطاع غزة.

واطمأن الرئيس على الوضع الصحي للأطفال والخدمات المقدمة لهم، مشددا على توفير احتياجاتهم.

وأكد الرئيس أهمية توفير كل الدعم لأطفالنا والمؤسسات التي تقدم الخدمات لهم، مع التأكيد على تقديم الإمكانيات المتاحة كافة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

من جانبهم، ثمن الأطفال والمؤسسات الراعية جهود الرئيس واهتمامه الكبير بقضيتهم وتقديم ما يمكن للتخفيف عنهم.

وحضر اللقاء، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا.

يشار إلى أن هذه زيارة ترفيهية نظمتها هيئة الشؤون المدنية للأطفال المرضى، للتخفيف من معاناتهم.