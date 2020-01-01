خلاصة التقدير الإستراتيجي لإسرائيل 2020.. تهديدات وجودية في العقد القادم!

القدس المحتلة / سما /

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الكتاب السنوي من سلسلة "التقدير الإستراتيجي لإسرائيل" الذي يستشرف التهديدات والتوقعات خلال عام 2020.



ورغم أن التقدير يؤكد أن إسرائيل دولة قوية ذات قوة عسكرية وسياسية وتكنولوجية واقتصادية، فهو يشير الى أن إسرائيل، تجد صعوبة في ترجمة قوتها إلى نفوذ استراتيجي، وفي تحقيق أهداف الأمن القومي المركزية. وفق ما اورده موقع عكا للشؤون الاسرائيلية.



ويتناول كتاب "التقدير الإستراتيجي" التهديدات التي تواجه إسرائيل على ثلاث جبهات، مع قطاع غزة وسوريا ولبنان، يسبقها التهديد الإيراني الأكبر.



وخلُص رئيس المعهد، اللواء احتياط عاموس يدلين، إلى أن هناك تهديدات وجودية لإسرائيل في العقد القادم، وقدم عشر توصيات رئيسية لمواجهتها، ولضمان أمن وازدهار إسرائيل.

للاطلاع على خلاصة التقدير الاستراتيجي لإسرائيل 2019 - 2020: اضغط هنا