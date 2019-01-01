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حساب يوهان كرويف يرحب بكيكي سيتيين بطريقة خاصة

الثلاثاء 14 يناير 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حساب يوهان كرويف يرحب بكيكي سيتيين بطريقة خاصة


غزة / سما /

رحب الحساب الرسمي للمدرب الراحل يوهان كرويف أسطورة نادي برشلونة بقدوم المدرب الجديد للنادي الكتالوني الإسباني كيكي سيتيين.

وعين نادي برشلونة رسمياً المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني السابق لناديي ريال بيتيس ولاس بالماس مدرباً جديداً للفريق الأول بعقد طويل خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.

ومنذ ساعات قليلة فقط أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً إقالة مديره الفني إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد موسمين ونصف من تولي المدرب الباسكي المهمة في النادي الكتالوني.

ورحب حساب المدرب الهولندي الرحال يوهان كرويف طريقة خاصة على تويتر قائلاً:” المدرب الأكثر تطبيقاً لنظريات كرويف في 2018 ينضم الآن لفريق كرويف، بالتوفيق في برشلونة، كيكي سيتيين”.

ومن المعروف عن كيكي سيتيين أنه يلعب كرة مشابهة لمدرسة يوهان كرويف المعروفة بالتيكي تاكا والكرة الهجومية الشاملة.

#يوهان كرويف #كيكي سيتين
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