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السلطات المصرية تطلق سراح جريح فلسطيني اعتقلته منذ أشهر

الثلاثاء 14 يناير 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تطلق سراح جريح فلسطيني اعتقلته منذ أشهر


غزة / سما /

أفرجت السلطات المصرية، مساء الاثنين، عن الجريح الفلسطيني أحمد أبو حسين من سكان قطاع غزة، بعد اعتقاله لشهرين ونصف، بحسب ما ذكرت مواقع فلسطينية محلية.

واختفى الجريح أحمد أبو حسين، أحد مصابي مسيرة العودة، في الـ29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عند وصوله مطار القاهرة، بعد عودته من رحلة علاجية قضاها بتركيا.

وأطلق نشطاء بقطاع غزة عدة مناشدات تطالب بالكشف عن مصير أبو حسين، وإطلاق سراحه حال احتجازه لدى الأجهزة الأمنية المصرية.

وسبق أن نشر الكاتب الفلسطيني، فهمي شراب، عدة مناشدات تطالب السفارة الفلسطينية بالقاهرة وقادة الفصائل الفلسطينية بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن خمسة فلسطينيين اختفوا في مصر، وهم: الجريح أحمد أبو حسين، والطبيب محمد أحمد حماد العقاد، والطبيب سامح محمد الجاروشة، والطبيب علاء عماد عاشور عودة، ومحمود راتب يونس القدرة.

#مصر #جريح #غزة #اعتقال

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