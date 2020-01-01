الاشتباه بجريمة قتل: الإعلان عن وفاة شابة من عرعرة النقب

القدس المحتلة / سما /

أعلن الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة شابة (35 عاما)، أحيلت، مساء الإثنين، من قرية عرعرة في النقب إلى المستشفى للعلاج، حيث وصلت بحالة حرجة، إذ عمل الطاقم الطبي لساعات على تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنقاذها بيد أنه أقر وفاتها.

عقب وصلول الشابة إلى المستشفى تم تبليغ الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الوفاة، علما أن الشابة وصلت إلى المستشفى وعليها علامات عنف على جسدها، وترجح الشرطة أن الشابة تعرضت لجريمة قتل دون تحديد الأسباب والملابسات.

ووصل طاقم من المحققين الجنائيين إلى المكان الذي نقلت منه الشابة إلى المستشفى، وشرع الطاقم جمع الإفادات والأدلة بغية التوصل إلى طرف يسهم في فك رموز القضية، فيما تم تحويل ملف التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء النقب.

وعثر، مساء الإثنين، على شابة فاقدة للوعي في إحدى التجمعات السكنية في النقب، قرب "نفاطيم"، حيث تمت إحالتها إلى المستشفى بحالة حرجة.

ووصل طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للشابة إلى جانب إجراء عمليات إنعاش لها وقد احيلت الى المستشفى بحالة حرجة، وأعلن عن وفاتها صباح اليوم الثلاثاء.

وكان بلاغ وصل إلى مركز الإسعاف عند الساعة 22:51 من مساء الإثنين، وقد أبلغ الزوج أنه "تم خنق زوجته"، حيث هرعت إلى المكان قوة من الشرطة وشرعت بالتحقيق في ملابسات وظروف القضية.