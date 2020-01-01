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سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة

الثلاثاء 14 يناير 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تقرر رفع عدد العمال والتجار من قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ان سلطات الاحتلال قررت زيادة عدد التجار الغزيين الذين تسمح لهم بالدخول الى اسرائيل.

واشارت الى ان الاحتلال سيسمح لـ500 تاجر اخرين بالدخول الى اسرائيل في الايام القادمة.

واكدت ان هذا القرار جاء بتعليمات من القيادة السياسية، مضيفة ان القرار جاء نتيجة الهدوء الذي شهدته الايام الاخيرة على الحدود مع غزة.

واضافت" ان استمرار الوضع الراهن سيقود للسماح لمئات العمال من الدخول لاسرائيل في الايام القادمة".

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان القرار جاء رغم معارضة جهاز الشاباك.

#عمال #غزة #تجار #الاحتلال

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