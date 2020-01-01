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إسرائيل تعترف : جريمة قتل الرابي "عمل عدائي"

الإثنين 13 يناير 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعترف : جريمة قتل الرابي "عمل عدائي"


رام الله / سما /

 اعترفت وزارة الجيش الإسرائيلية، بان قتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي (47 عامًا) على يد مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب نابلس في تشرين أول/ أكتوبر من عام 2018، بأنها "عمل عدائي" وقع لأسباب قومية.

واعتبر محامي عائلة الشهيدة الرابي ان أحد دوافع الاعتراف الاسرائيلي بهذه الجريمة هو تجنب رفع القضية الى محكمة "لاهاي".

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فقد طُلب من عائلة الرابي تقديم طلب إلى لجنة خاصة "للحصول على تعويض" لأنها ليست إسرائيلية.

وكان جهاز "الشاباك" الإسرائيلي اعتقل 5 مستوطنين متورطين في جريمة القتل، ثم أفرج عنهم بشروط مقيدة، ووجه اتهاما لمستوطن واحد فقط.

وقال المحامي محمد رحال ممثل العائلة، إن قرار الوزارة صدر بشكل متأخر لمنع بعض الإجراءات القانونية، بما في ذلك إمكانية هدم منزل المستوطن الإرهابي وتقديم قضية أمام محكمة الجنايات الدولية في "لاهاي".

يشار إلى أنه في كانون ثاني/ يناير من العام الماضي، وُجهت لائحة اتهام مخففة ضد المستوطن القاتل بدعوى القتل الخطأ في ظروف عمل إرهابية.

#اسرائيل #مستوطن #عائشة الرابي

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