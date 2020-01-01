بالفيديو.. الاحتلال يعلن نجاح سلسلة تجارب لاختبار التعديلات الجديدة بمنظومة القبة الحديدية

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، أن وزارة الجيش الإسرائيلي، أجرت اليوم اختبارا للتعديلات الجديدة، بمنظومة القبة الحديدية، جنوبي البلاد.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أن وزارة الجيش اختبرت اليوم التعديلات الجديدة، التي أضافتها شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية، على منظومة القبة الحديدية.

وقالت القناة العبرية، إنه خلال اختبار التعديلات، تم اجراء سلسة تجارب لاعتراض الصواريخ بواسطة منظومة القبة الحديدية، بمنطقة الغلاف، وكانت التجارب ناجحة.

وأضافت القناة الثانية، أن هذه التعديلات، وتجارب الاعتراض العملياتية، جاءت بعد عشر سنوات على الاختبارات والتجارب الأولى لمنظومة القبة الحديدية.

وبحسب القناة العبرية، نجحت القبة الحديدية، في اعتراض 2400 صاروخا، منذ الإعلان عن صناعتها، ودخولها الخدمة العسكرية، قبل عشر سنوات.

ولفتت القناة، الى أن تجارب الاعتراض التي جرت اليوم بواسطة القبة الحديدية جنوبي البلاد، حاكت عدة سيناريوهات، من التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل.

يشار الى أنه خلال اجراء التجارب اليوم، دوت صفارات الإنذار بغلاف غزة، ونفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، سقوط أي صواريخ من قطاع غزة بالغلاف.