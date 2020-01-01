إعلامي كويتي يروي قصة لقائه هنية في الطائرة المتجه نحو مسقط.. اليك تفاصيلها

غزة / سما /

روى الإعلامي الكويتي مبارك المطيري اليوم الاحد، قصة لقائه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الطائرة المتوجهة نحو عاصمة سلطنة عُمان مسقط.

وغرد مبارك المطيري في تغريدات متتالية له عبر حسابه الرسمي على (تويتر) :"ركبت الطائرة متجهًا الى مسقط وإذا بشخص يدخل أمامي ومعه 3 أشخاص يمرون من أمامي بالدرجة الأولى بالاتجاه لدرجة السياحة ويجلسون آخر الطائرة وشبهة على الشخص وسألت أحد الأشخاص "أنا شايف هالشخص" قالي هذا إسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين السابق ورئيس المكتب السياسي لحماس".







وقال المطيري :" تخيلوا هالشخص اللي تحاك عليه الروايات انه يسرق أموال الفلسطينيين و مدعوم من ايران و يملك مليارات من أموال الدعم لمقاومة الكيان الصهيوني يجلس بالدرجة السياحة مع ٣ من مرافقيه و يملك هاتف قديم ونزل المطار ينتظر شنطته".







وأضاف :" جلست اتحدث معه وجدته مثقف لطيف ودود وأول ما عرف أني كويتي أخذ يهيل ويرحب و طلب مني الجلوس بجانبه و طلبت منه بنهاية الحديث صورة لذكري".







يذكر أن هنية ترأس وفد من الحركة اتجه إلى العاصمة العُمانية مسقط، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد 50 عاما في الحكم.

وضم وفد قيادة حركة "حماس" أعضاء المكتب السياسي نزار عوض الله، وحسام بدران، وعزت الرشق.