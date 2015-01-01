إسرائيل تنتقد تعيين مسؤول إسباني وصفها بأنها "دولة غير شرعية"

القدس المحتلة / سما /

انتقدت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الأحد، تعيين بابلو مانويل إغليسياس توريون نائبًا لرئيس وزراء إسبانيا، بعد أن كان صرح سابقًا بأن "إسرائيل دولة غير شرعية".

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، فإن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عين توريون نائبًا له، رغم أنه يقود حزب بوديموس اليساري الذي وصفته بأنه متطرف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن توريون ظهر في برنامج حواري عام 2015، على محطة تلفزيونية تمولها إيران، وتحدث بمحتوى معادٍ للسامية.

وهاجم المسؤول الإسباني في مقابلات صحفية مختلفة إسرائيل ووصفها بأنها "دولة غير شرعية"، داعيًا حينها إلى مقاطعة شاملة لإسرائيل واتهم حكومتها مرارًا وتكرارًا في تصريحات لوسائل إعلام متفرقة بأنها تنفذ سياسات تشبه نظام الفصل العنصري.

وقال في مقابلة عام 2018 إن اللوبي الموالي لإسرائيل لديه القدرة على تحديد السياسات الأميركية من الداخل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان يوجه هذه السياسة لصالح إسرائيل.

واتهمت المصادر السياسية الإسرائيلية، توريون بأنه كثيرًا ما يستغل ظهوره على الإعلام لمهاجمة إسرائيل.