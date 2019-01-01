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نتنياهو كان على علم مسبق

معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني

الأحد 12 يناير 2020 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلومات استخباراتية إسرائيلية ساهمت باغتيال سليماني


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام أميركية أن معلومات استخباراتية وفرتها إسرائيل إلى أميركا ساعدت في اغتيال قائد "فيلق القدس"، الجنرال قاسم سليماني، في مطار العاصمة العراقية بغداد، بغارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للقوات الأميركية.

ووفقا للتقارير، فإن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التي حولت إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ساعدت في تحديد مكان تنقل وتواجد سليماني تنفيذ عملية الاغتيال.

وأفادت شبكة أن. بي. سي الأميركية، أن المعلومات الاستخباراتية الواردة من إسرائيل ساعدت في تأكيد حقيقة أن قسام سليماني كان في مطار دمشق وانطلق إلى بغداد قبل تصفيته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان الزعيم الوحيد حول العالم على الأغلب على دراية بنوايا الولايات المتحدة الأميركية القضاء على سليماني، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها معه وزير الخارجية، مايك بومبيو.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لمح إلى القضاء على ما قاله للصحافيين قبل السفر من تل أبيب إلى أثينا. وقال نتنياهو للصحافيين "منطقتنا مضطربة وأشياء مثيرة تحدث." وأضاف أن "الولايات المتحدة لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها".

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