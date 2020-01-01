شبان يغلقون مقر شركة كهرباء محافظة القدس احتجاجا على الانقطاع في التيار الكهربائي

بيت لحم / سما /

اقدم شبان في مدينة بيت ساحور اليوم على اغلاق فرع شركة كهرباء محافظة القدس في بيت ساحور احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وقاموا بوضع ورقة كُتب عليها: "تم اغلاق شركة الكهرباء فرع بيت ساحور بسبب عدم وجود ضرورة لها".

وجاء هذا الاحتجاج في اعقاب انقطاع التيار الكهربائي ليس في العديد من المناطق في بيت لحم يوميا لعدة ساعات ولعدة مرات وخاصة في الايام الماطرة.

وقال مواطنون ان مواقع عديدة من محافظة بيت لحم شهدت انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي ادت الى عرقلة اعمال المواطنين ليس ذلك وحسب بل ايضا الى وقوع خراب في الاجهزة الكهربائية وان شركة الكهرباء لا تكترث بنداءات المواطنين للحد من هذه الانقطاعات المتكررة والخطيرة في آن.

من جانبها قالت شركة محافظة القدس في بيان لها ان الانقطاع في التيار الكهربائي هو نتيجة للاحمال الزائدة من جهة ومن جهة اخرى جراء اجراءات لشركة الكهرباء القطرية وكذلك نتيجة للأعطال الذي يتسببه الطقس ومع ذلك فان طواقم الشركة تعمل على مدار الساعة لاصلاح الاخلالات التي تحصل من جراء الحالة الجوية، معربا عن اسفه لقيام شبان باغلاق مقرها في بيت ساحور.