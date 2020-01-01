الاحتلال يزعم اعتقال شابين من الخليل نفذا عملية إطلاق نار

الخليل / سما /

أعلن ناطق باسم ما يسمى شرطة الاحنلال، مساء اليوم الجمعة، عن اعتقال فلسطينيين من الخليل نفذا عملية إطلاق نار ضد قواتهم قبل أسبوع في قرية السموع.

وبحسب البيان، فإن الشابين اعتقلا الليلة الماضية خلال عملية نفذت ضدهم. مدعيًا أنهما أطلقا النار في الثاني من الشهر الجاري تجاه القوة التابعة لهم خلال عملية روتينية لتحديد مواقع أسلحة، حيث تم مصادرة أسلحة من نوع كارلو وغيرها من الأسلحة في مستودع خاص بأحد المنازل.

وأشار إلى أنه تم إجراء تحقيقات أوصلت إلى اثنين مشتبه بهما وتم اعتقالهما، أحدهما عند معبر ميتار، والآخر عند نقطة تفتيش في أبو ديس، وتم العثور على البندقية التي تم إطلاق النار منها.

وذكر أنهما معتقلان ويتم التحقيق معهما.