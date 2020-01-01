  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"

الجمعة 10 يناير 2020 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا رد ابن سلمان على محاولات إعادة العلاقة مع "حماس"


غزة / سما /

باءت محاولات قامت بها أطراف إقليمية لإعادة العلاقة بين السعودية وحركة "حماس" في وقت سابق بـ"الفشل".

وكشفت مصادر مطلعة بأن المحاولات الإقليمية جاءت في أعقاب توتر العلاقات بين الجانبين، وذلك بعدما وصفت جهات رسمية سعودية الحركة بأنها "إرهابية"، واعتقال السلطات لعشرات الفلسطينيين المقيمين بالمملكة بتهم "التعاطف مع حماس"، بحسب ما نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وبحسب المصادر فإن رد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الوساطات تضمن شروطا وهي "أن على حماس أن تحل مشاكلها مع الأمريكيين لتعود علاقاتها مع المملكة، وأن تفتح بابا للتواصل معهم، وهو ما يعني قبولها بقرارات الرباعية الدولية، والاتفاقيات التي أبرمتها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وعلى رأسها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وحقه بالوجود".


وأشارت المصادر إلى أن "حماس" رفضت ذلك، و"تمسكت برغبتها وسعيها لطرق كل الأبواب والتواصل مع كافة الأشقاء في الدول العربية، من باب دعم الحق الفلسطيني والصمود في وجه الاحتلال، دون التنازل عن الثوابت".

وأكدت المصادر "أن حماس أبلغت الجميع بأنها ستظل تمد يدها لكافة الدول العربية، وستتغاضى عن كل الإساءات وعمليات التضييق التي تتعرض لها، معتبرة أن عمق القضية الفلسطينية يجب أن يكون في الحضن العربي والإسلامي".

وأردفت المصادر بالقول إن "إسرائيل تتلقى دعما غير محدود من الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم القوية، وبالتالي كان لزاما على كافة الدول العربية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته، بدلا من التضييق عليها".

وفي التاسع أيلول/سبتمبر الماضي، كشفت "حماس"، أن السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا أحد أبرز قيادييها المقيمين في السعودية، ونجله، رافضة الاستجابة لكل الوساطات التي تدخلت للإفراج عنه.


وأوضحت أن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، اعتقل في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، محمد صالح الخضري، والذي كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان ،كما أنه تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة.

#بن سلمان #السعودية #حماس

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس : سليماني زار غزة أكثر من مرة ووضع خطة دفاعية لها.. وله الفضل بفكرة الانفاق

هكذا كشفت امريكا خطة ايران واخلت القاعدة العسكرية قبل 3 ساعات من الهجوم

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

واشنطن :الصواريخ الايرانية استهدفت قتل عدد كبير من الجنود الامريكيين

طائر حذّر منه النبي متهم بتأجيج حرائق أستراليا ( شاهد )

محامون: أدلة جديدة ستظهر في قضية القتيل على يد زوج نانسي عجرم

قائد بالحرس الثوري الإيراني : قريبًا.. سننفذ انتقاما أكبر وأشد

الأخبار الرئيسية

20200109095053

تحقيق أولي : شبكة جواسيس داخل مطار بغداد تورطت بمقتل سليماني

1234

صحيفة عبرية تكشف: تل ابيب بعثت رسالة للرئيس الأسد عبر نظيره بوتين.. اليك مضمونها

كهرباء

كهرباء القدس: 25 الف مشترك بلا كهرباء

دحلان: اردوغان قائد ارهابي وعشرات الجنرالات الإيرانيين جاهزون لاستبدال سليماني

ندرس احتمالات الانتخابات.. الاحمد: المركزية بانعقاد دائم وفي حال انهارت السلطة فهذا البديل!