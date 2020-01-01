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الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم 10 سنوات برام الله

الخميس 09 يناير 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم 10 سنوات برام الله


رام الله / سما /

  قبضت الشرطة اليوم على شخص فار من وجه العدالة منذ سنة  وصادر بحقه مذكرة محكومية لمدة 10 سنوات بتهمة المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة برام الله.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة  العقيد لؤي ارزيقات, بأنه ومن خلال الإجراءات المتخذة  من قبل الشرطة القضائية الهادفه لتنفيذ المذاكرات القضائية في مدينة رام الله  تمكنت من القبض على الشخص والذي تبين بانه صادر بحقة مذكرة محكومية لمدة 10 سنوات بتهمة المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة 

وأكد ارزيقات أنه تم إحالته لمراكز الاصلاح والتاهيل لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول

#الشرطة #رام الله

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