هل الصواريخ الإيرانية التي طالت العراق قادرة على الوصول لإسرائيل؟

القدس المحتلة / سما /

تساءلت القناة 13 العبرية حول قدرة الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق في الوصول إلى إسرائيل.



وقالت القناة إن الصواريخ لا تصل إلى إسرائيل وفق مداها.



وأوضحت أن إيران أطلقت ما لا يقل عن نوعين من الصواريخ الليلة الماضية وهي ذو الفقار أطلقت بمدى 110 كيلو متر على مسافة ما بين 300 إلى 500 كيلومتر، وصواريخ قيام على بعد حوالي 800 كيلو متر.



وتذرعت القناة بأن التقديرات أثبتت أن بعض الصواريخ سقطت وهي في طريقها إلى الأهداف.



وقال الحرس الثوري الإيراني: "استخدمنا صواريخ قيام وذو الفقار الباليستية بمدى 800 كم المصممة لضرب قواعد أمريكية في العملية التي استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق".