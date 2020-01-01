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"كونا" تنفي سحب قوات أمريكية من قاعدة عسكرية من الكويت وتتحدث عن اختراق

الأربعاء 08 يناير 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كونا" تنفي سحب قوات أمريكية من قاعدة عسكرية من الكويت وتتحدث عن اختراق


الكويت / وكالات /

حذفت وكالة الأنباء الكويتية تغريدة عن سحب قوات أمريكية من قاعدة عسكرية من الكويت وتتحدث عن اختراق

وكانت تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الدفاع الكويتي قوله، إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

يتبع - 

#الكويت #ايران #امريكا #معسكر عريفجان

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