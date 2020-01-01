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"تويتر" يغلق حساب خامنئي

الأربعاء 08 يناير 2020 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" يغلق حساب خامنئي


وكالات

 أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" أغلق الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن منصة "تويتر" أغلقت الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الناطق بالفارسية تزامنا مع إلقائه كلمة أمام حشود من المواطنين في مدينة قم عقب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم الاربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

#تويتر #خامنئي #سليماني

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